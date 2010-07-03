Россияне обыграли шведов в заключительном матче группового этапа ЧМ по хоккею

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Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в заключительном матче группового этапа проходящего в Словакии чемпионата мира. Встреча завершилась с разгромным счетом 7:4 (0:1, 6:0, 1:3).

Это был матч группы В. Встреча состоялась в Братиславе.

Таким образом, сборная России выиграла все семь встреч на групповом этапе и теперь лидирует в группе В.

В 1/4 финала сборная России сыграет с командой США (она занимает четвертое место в группе А).