Обозреватель из США сравнила сборную России по хоккею с командой СССР

Американская журналистка издания The New York Times Джули Робенхаймер сравнила сборную России по хоккею с командой СССР, сообщает RT.
По ее мнению, российская сборная в этом году невероятно сильна. Это, отметила она, с учетом того, что ее "звезды" не всегда показывают свой лучший хоккей.
"Мне страшно представить, что бы это была за сборная, если бы Александр Овечкин и Евгений Малкин выкладывались на полную катушку. При этом нельзя забывать потрясающую игру вратаря. Можно смело говорить, что с самого старта турнира Россия была его главным фаворитом", – сказала Робенхаймер.
Накануне россияне обыграли американцев в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею со счетом 4:3. Таким образом, россияне еще ни разу не проигрывали на турнире.
От группы В место в плей-офф обеспечили себе хоккеисты России, Чехии и Швейцарии. От группы А в 1/4 финала сыграют сборные Канады, США, Финляндии и Германии.
Команды будут играть крест-накрест: занявшие первые места в своей группе играют с теми, которые заняли четвертые места в другой группе. Аналогично команды, занявшие вторые места в своей группе, сыграют с командами, занявшими третьи места в другой группе.
Ранее обозреватель The Hockey News Стивен Эллис заявил в комментарии RT, что низкий интерес болельщиков США к чемпионату мира обусловлен тем, что сейчас параллельно с чемпионатом в Национальной хоккейной лиге проходят решающие этапы борьбы за Кубок Стэнли.
Сборная России обыграла США в четвертьфинале ЧМ по хоккею
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