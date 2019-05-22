"Красная машина" раздавила шведов за один период. В плей-офф ЧМ Россию ждет США

21 мая сборная России в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею разгромила действующего победителя ЧМ – команду Швеции. Встреча закончилась со счетом 7:4 в пользу отечественной сборной. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о том, как один период изменил все и что ждет нашу команду в четвертьфинале чемпионата мира.

Фото: Joel Marklund/Zuma/TASS

В воскресенье сборная России обыграла команду Швейцарии, и Швеция осталась последним и главным соперником, с которым нашей команде предстояло поспорить за первенство в группе B. До поединка с российской сборной "тре крунур" проиграли лишь один матч – стартовую игру против Чехии. "Красная машина" же в шести встречах одержала шесть побед. И жаждала выиграть и в последнем матче группового этапа.

Однако первая двадцатиминутка осталась за шведами. На восьмой минуте Маркус Петтерссон бросил от синей линии, а Габриэль Ландеског подставил клюшку и переправил шайбу в сетку ворот Андрея Василевского. На этом проблемы сборной России не закончились, сразу после гола последовало удаление Сергея Андронова. А затем двухминутный штраф схлопотал Кирилл Капризов. Сборная Швеции могла увеличить разрыв в счете, но слаженно отработала защита отечественной команды.

Сложно сказать, что случилось с хоккеистами российской сборной (или наоборот, шведской) в перерыве, но уже на первой минуте второго периода счет на табло был равным. Никита Гусев и Артем Анисимов организовали быструю атаку два в одного. Форвард "Вегаса" спокойно прошел до ворот, отпасовал на нападающего "Чикаго", а тот классно замкнул передачу.

Спустя четыре минуты последовал еще один гол, который оказался чем-то похож на шайбу, заброшенную шведами. Евгений Кузнецов отдал пас в район синей линии, Михаил Сергачев нанес удар издалека, а Евгений Дадонов слегка подправил шайбу в ворота. Судьям даже пришлось отсмотреть повтор, чтобы убедиться, что нападающий "Флориды" не закрывал обзор шведскому голкиперу в момент броска. Однако арбитры гол засчитали, и российская команда вышла вперед.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Спустя еще четыре минуты хоккеисты отечественной сборной забросили третью шайбу, причем какую. Евгений Малкин проехал по левому краю и отдал пас на Александра Овечкина. А форвард "Вашингтона" качнул защитников сборной Швеции, выкатился по центру и мощно бросил в ворота Якоба Маркстрема. Но и это было не все. Под конец периода "красная машина" выдала еще три шайбы.

На 35-й минуте российские спортсмены удачно сыграли на вбрасывании. После розыгрыша в чужой зоне Евгений Кузнецов скинул на Кирилла Капризова, который в касание зарядил по воротам сборной Швеции и попал точно в не прикрытый вратарем угол. Пятый гол был записан на счет Михаила Григоренко. Российские игроки совершили отбор в зоне шведской сборной, шайба попала к нападающему ЦСКА. Михаил на "пятаке" оказался точен.

Точку во втором периоде поставил Евгений Малкин. Никита Задоров классно выкатился справа, оставив шайбу под удар. Нападающий "Питтсбурга", находясь спиной к воротам, развернулся и сделал сильный бросок. Шайба отрикошетила и оказалась в сетке. После этого периода игру можно было смело заканчивать. У "тре крунур" на двадцать минут абсолютно пропала защита, а у российской сборной все залетало в ворота. Так или иначе, пять голов отыграть было уже почти нереально.

Но шведы все-таки попытались это сделать. На 53-й минуте отличился Вильям Нюландер, который забросил шайбу после великолепного паса Александра Веннберга. Правда, на этот гол тут же ответила сборная России: Дмитрий Орлов точно бросил со средней дистанции. Тем не менее Швеция под конец игры сократила отставание. Во всяком случае, насколько смогла.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

На 57-й минуте Оливер Экман-Ларссон с левого края атаковал ворота Андрея Василевского. Голкипер сборной России отразил удар, однако подбор остался за шведом, и Экман-Ларссон довершил начатое. А за минуту до финальной сирены итоговый счет установил Йон Клингберг, который после вбрасывания прорвался через тот же левый край и сделал мощный бросок в угол.

Даже несмотря на смазанную концовку, Россия одержала уверенную победу и по итогам группового этапа заняла первое место в группе. Это значит, что в четвертьфинале отечественная сборная сыграет с командой США. Американцев называли одними из главных претендентов на звание чемпиона мира. Однако на групповом этапе они крупно проиграли словакам и канадцам и заняли лишь четвертое место.

Сложно сказать, какой получится игра у сборной России против США. Судя по тому, что произошло в матче со Швецией, нашим хоккеистам по силам обыграть абсолютно любую команду на этом турнире. Однако главное – это не терять концентрацию. Потому что одно дело пропустить три шайбы при преимуществе в пять, а другое – при минимальном перевесе. И тут, конечно, могут возникнуть сложности. Но вряд ли эти сложности сильно помешают пройти США в четвертьфинале.