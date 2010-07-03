Канада стала вторым финалистом чемпионата мира по хоккею

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Сборная Канады стала вторым финалистом чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает "Коммерсанть".

Канада в полуфинале чемпионата мира по хоккею обыграла команду Чехии со счетом 5:1. Шайбы в ворота Чехии забросили Марк Стоун, Пьер-Люк Дюбуа, Кайл Террис, Томас Шабо и Томаш Загорна.

В финале сборной команде Чехии предстоит сразиться с Финляндией, которая обыграла сборную России. Россияне за бронзу сыграют с чехами.

Сборная России по хоккею проиграла Финляндии со счетом 1:0. В составе соперников шайбу на 51-й минуте забросил Марко Анттила.

Лучшим игроком сборной России в матче признан нападающий Кирилл Капризов. Он провел на льду 15 минут 41 секунду и записал в свой актив три броска по воротам соперника.

Сборные России и Финляндии в рамках чемпионатов мира встречались 20 раз – 10 побед в активе россиян, в девяти матчах оказались сильней финны, еще одна встреча завершилась вничью.

