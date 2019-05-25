Как Россия уступила Финляндии в ЧМ по хоккею

В субботу, 25 мая, сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира. Судьбу поединка решила единственная шайба, заброшенная за десять минут до конца матча. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о том, как складывалась эта игра, и рассуждает о причинах поражения "красной машины".

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

То, что со сборной Финляндии легко не будет, было понятно еще до встречи в полуфинале. Суоми чаще других соперников попадались российским хоккеистам в плей-офф крупных мировых турниров. И довольно приличное число раз это весьма плохо заканчивалось. Только в полуфинале чемпионата мира Россия пересекалась с финнами в 2007, 2008, 2011, 2012 и 2016 году. И в трех из пяти матчей "красная машина" потерпела поражение.

Казалось, что в этом году получится взять реванш. Под руководством Ильи Воробьева собралась очередная дрим-тим, сплошь состоявшая из звезд Национальной хоккейной лиги. На турнир приехали именитые Александр Овечкин, Евгений Малкин, Илья Ковальчук и еще куча топов вроде Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова, Евгения Дадонова. Плюс молодые, но уже снискавшие славу в НХЛ Никита Кучеров, Михаил Сергачев, Андрей Василевский и Никита Задоров.

Но и прежде Россия встречалась с Финляндией в статусе фаворита. Более того, в предпоследнем матче Еврохоккейтура всего три недели назад отечественная команда потерпела поражение со счетом 1:3. Но тогда все списали на несыгранность: мол, хоккеисты только вернулись из НХЛ и КХЛ, звенья еще не сформированы, так что выводы делать рано. Но именно эта проблема всплыла и сегодня. И команда Суоми, которую все считали андердогом еще на групповом этапе, показала свои зубы сначала в матче со Швецией, а затем и в игре с Россией.

Первый период очного противостояния "красной машины" с командой Юкки Ялонена однозначно остался за финнами: 15 бросков против 11 у нашей сборной. Однако голкиперы обеих команд были сама надежность. То же самое повторилось и во втором периоде. В заключительную двадцатиминутку стало понятно: игра идет до одного гола. Но ни у тех, ни у других не получалось забросить шайбу. Пока на 51-й минуте финны не открыли счет.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Йоэль Кивиранта поборолся у борта, отпасовал на Хенри Йокихарью, который щелкнул от синей линии. Голкипер сборной России отбил перед собой, а Марко Анттила сыграл на добивании. После заброшенной шайбы финны эталонно оборонялись оставшиеся десять минут. Не помогло даже снятие с ворот Андрея Василевского и выход шестого полевого игрока. Сборной России попросту нечего было противопоставить этой команде.

И это поражение, к сожалению, оказалось абсолютно заслуженным. Ключевой проблемой "красной машины" стало то, что из всех имен, перечисленных во втором абзаце, в самый важный момент так и не получилось единой команды.

Почти весь чемпионат мира у сборной России работала лишь связка Никиты Гусева и Никиты Кучерова – нападающих, знакомых с детства, и оттого играющих в тандеме даже с закрытыми глазами. Ни Овечкин, ни Малкин, ни Ковальчук так и не проявили себя именно по причине отсутствия сыгранности с кем бы то ни было. А без этого сборная России оказалась не готова ко встречи с таким организованным соперником, как Финляндия.

Пожалуй, единственным светлым пятном на ЧМ оказался вратарь российской команды Андрей Василевский. Возможно, отчасти потому что позиция голкипера в принципе меньше требует командной игры и больше - индивидуального мастерства. Но, скорее всего, от того, что этого самого индивидуального мастерства у Андрея хоть отбавляй. Его признавали лучшим игроком матча едва ли не во всех играх сборной России на нынешнем чемпионате мира. И в поединке против сборной Финляндии Василевский был однозначно номер один. Так что к нему почти никаких вопросов.

Финский нападающий Каапо Какко после матча, кажется, подобрал идеальные слова для того, что случилось: "Мы играли друг за друга, это самое главное. У нас нет звезд НХЛ, но мы были одним кулаком". Пока еще свежа память об "Игре престолов", позволю себе одну отсылку из первого сезона:

– Мы превосходим их числом.

– Какое число больше? Пять или один?

– Пять.

– Пять. [показывает раскрытую ладонь]– Один [показывает кулак]. Единая армия, настоящая, под единым началом, с единой целью. После смерти Безумного Короля у нас нет цели. Теперь у нас куча армий, у каждого, кто готов платить. И у всех разные цели.



Дальше делайте выводы сами.