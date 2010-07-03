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19:09

Хоккеисты "Динамо" обыграли "Витязь" на Кубке мэра Москвы

спорт город

19:09

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Фото: vk.com/kh

В столице начался Кубок мэра Москвы по хоккею – в дебютном матче столичное "Динамо" со счетом 4:1 обыграло подмосковный "Витязь", передает Агентство "Москва".

Счет был открыт на пятой минуте первого периода – отличился нападающий "Витязя" Алексей Максеев. На старте второго "Динамо" сравняло счет после шайбы Игоря Полыгалова, а в конце двадцатиминутки забросило еще дважды после точных бросков Ивана Игумнова и Михаила Григорьева. В середине третьего периода Вадим Шипачев установил окончательный счет.

Кубок мэра по хоккею пройдет в Москве с 22 по 25 августа во Дворце спорта "Мегаспорт". Участие, помимо "Динамо" и "Витязя", также принимают ЦСКА и "Спартак". Команды сыграют друг с другом по одному матчу и распределят места в зависимости от количества баллов.

Кубок мэра Москвы по хоккею проводится с 2008 года. Пять раз победителями турнира становились "Динамо" (2008, 2012, 2014, 2016, 2018), четыре раза – ЦСКА (2010, 2011, 2013, 2017).

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