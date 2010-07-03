Детям объяснят правила хоккея на матчах Кубка мэра Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина
Эксперты объяснят детям правила хоккея на матчах Кубка мэра Москвы. Для этого юным болельщикам раздадут наушники, а эксперты будут комментировать все детали эпизодов игры, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Детям такой вид сопровождения поможет понять правила, узнать много интересного о хоккее и поделиться со сверстниками новыми знаниями в наступающем учебном году", – говорится в сообщении.
Кубок мэра Москвы пройдет с 22 по 25 августа во Дворце спорта "Мегаспорт". В турнире примут участие столичные "Динамо", "Спартак" и ЦСКА, а также подмосковный "Витязь".
Команды сыграют друг с другом по одному матчу и распределят места в зависимости от количества набранных очков.
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