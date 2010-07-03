Кубок мэра по хоккею пройдет с участием четырех клубов

Кубок мэра по хоккею пройдет в столице с 22 по 25 августа во Дворце спорта "Мегаспорт ". Турнир пройдет при участии клубов столичного региона – ЦСКА, "Динамо", "Спартака", а также подмосковного "Витязя".
Для участников соревнований – по сути, это последняя возможность проверить себя в контрольных матчах накануне сезона КХЛ. Команды сыграют друг с другом по одному матчу и распределят места в зависимости от количества баллов, говорится на портале мэра и правительства города.
Кубок мэра Москвы по хоккею проводится с 2008 года. Пять раз победителями турнира становились "Динамо" /2008, 2012, 2014, 2016, 2018 гг/ и четыре раза – ЦСКА /2010, 2011, 2013, 2017 гг/.
Особенностью турнира в этом году станет образовательная программа для болельщиков.
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