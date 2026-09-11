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11 сентября, 09:42

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Песков: встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа на полях АТЭС пока не запланирована

Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа на полях АТЭС пока не запланирована – Песков

Фото: kremlin.ru

Встреча Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС пока не запланирована, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, пока никакой встречи не запланировано. Он отметил, что гипотетически ее исключать нельзя, но время придет, и если действительно они трое окажутся в одном месте, то по дипломатическим каналам будут переданы какие-то инициативы.

Саммит АТЭС пройдет в Китае с 18 по 19 ноября.

Ранее возможность проведения трехсторонней встречи допустил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отмечал, что идея такого формата уже обсуждается в публичном пространстве, но говорить о переходе к практической подготовке пока преждевременно. При этом трехсторонний формат с участием лидеров России, Китая и США до сих пор не применялся на практике.

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