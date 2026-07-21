Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в Китае

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Владимир Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС, который пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова посла по особым поручениям МИД РФ Марата Бердыева.

По его словам, Россия придает большое значение экономическим отношениям с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности с Китаем.

В 2026 году Китай председательствует в АТЭС. По словам дипломата, основными направлениями работы объединения станут открытость, инновации и сотрудничество.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС в Китае пока не согласовывалась, но она возможна, если оба лидера будут присутствовать на мероприятии.