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11 сентября, 09:57

Транспорт

Штраф до 15 тысяч рублей грозит водителям с просроченными правами

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Управление автомобилем с истекшим сроком действия водительского удостоверения приравнивается к езде без прав. За такое нарушение предусмотрен административный штраф от 5 до 15 тысяч рублей, напомнили представители МВД России в беседе с ТАСС.

Такое нарушение карается в соответствии с частью 1 статьи 12.7 КоАП РФ. Исключение – учебная езда.

Кроме того, автомобиль нарушителя поместят на специализированную стоянку, а сам водитель будет отстранен от управления. При этом, как отметили в МВД, если гражданин не управлял машиной после истечения срока действия прав, никакой ответственности он не подлежит.

Российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, продлены на три года. Обращаться в Госавтоинспекцию для внесения изменений не требуется.

В МВД также рассказали, что замена прав производится без сдачи экзаменов. Для этого заявителю необходимо представить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, при наличии – действующее водительское удостоверение, а также медицинское заключение об отсутствии противопоказаний, показаний или ограничений к управлению транспортным средством.

Ранее автоюрист Лев Воропаев предупредил, что перевозка кошек и собак на руках у водителя, на передней панели или на заднем сиденье без удерживающего устройства может привести к штрафу. Согласно статье 12.21 КоАП РФ, он составит 500 рублей.

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