08 мая, 17:42

Автоюрист Воропаев: перевозка питомцев на руках грозит водителю штрафом в 500 рублей

Фото: 123RF.com/2irinak

Перевозка кошек и собак на руках у водителя, на передней панели или на заднем сиденье без удерживающего устройства может привести к штрафу. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил автоюрист Лев Воропаев.

Он отметил, что питомцы фактически приравниваются к грузу, поэтому при их перевозке необходимо соблюдать правила пункта 23.3 ПДД. А именно – нельзя допускать, чтобы кошка или собака ограничивали обзор и в целом затрудняли управление автомобилем.

Поэтому, например, водитель не вправе ездить с животным на руках, поскольку всегда есть риск, что оно испугается, начнет метаться и тем самым создаст аварийную ситуацию. Также нельзя допускать, чтобы питомец свободно перемещался по салону, лежал на передней панели машины и мог как-то воздействовать на элементы управления, тот же руль.
Лев Воропаев
автоюрист

Поэтому в автопутешествие питомца следует брать в переноске (клетке) либо использовать специальные удерживающие устройства для закрепления. В противном случае водителя могут привлечь к ответственности по статье о нарушении правил перевозки грузов (12.21 КоАП РФ). Она предусматривает штраф в размере 500 рублей, предупредил Воропаев.

"В теории наказать могут и в случае, если животное во время поездки высовывает морду в открытое окно, так как это способно загораживать обзор водителю. Однако на практике о таких случаях мне неизвестно", – отметил автоюрист.

Он добавил, что здесь скорее важен вопрос безопасности самого питомца. Если он нечаянно выпадет из окна на дорогу, то может погибнуть под колесами автомобиля, добавил эксперт.

Ранее руководитель Ассоциации прикладной зоопсихологии, зоопсихолог Сергей Черников рассказал, что питомцев необходимо заранее готовить к поездке на автомобиле. Сначала надо просто дать посидеть им в машине, которая не двигается. Затем можно совершать короткие поездки с остановками и перерывами, чтобы животное могло выйти и отдохнуть.

Трошина Любовь

