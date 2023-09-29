Юрист напомнил о штрафах за выброшенных на улицу домашних животных

Фото: depositphotos/mihail39

За выброшенное на улицу домашнее животное его хозяину грозит штраф. Причем ответственность ужесточается, если питомец причинил вред другому человеку, рассказал Москве 24 юрист Владимир Постанюк.

Проблема бездомных животных сильно обостряется осенью. Одна из причин – завершение дачного сезона. Как минимум некоторые садоводы не забирают прикормленных за лето питомцев со своих загородных участков в квартиры.

"За несоблюдение требований к содержанию животных, в частности, за оставление своего питомца на улице, предусмотрен штраф до трех тысяч рублей для физлиц, до 15 тысяч – для должностных лиц и до 30 тысяч – для юридических", – напомнил специалист.





Владимир Постанюк юрист Если вы стали свидетелем выбрасывания домашнего животного на улицу, надо зафиксировать правонарушение на видеокамеру, быть готовым выступить свидетелем и, разумеется, вызвать сотрудников полиции. Они должны составить протокол и привлечь виновного к административной ответственности.

Юрист подчеркнул, что ответственность ужесточается, если уже бездомное животное причинило вред другим людям.

"При наличии доказательств, что это – собака конкретного гражданина, на него можно подать в суд с требованием компенсации причиненного ущерба здоровью, имуществу, например одежде, морального вреда", – подчеркнул эксперт.

Если собака причинила серьезный вред здоровью, то наступает уже уголовная ответственность по статье 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", за которое предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы или ограничение свободы до трех лет.

В случае гибели человека из-за укусов собаки ее владельца можно привлечь к уголовной ответственности по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". За это предусмотрено наказание в виде исправительных и принудительных работ или лишения свободы на срок до двух лет, заключил эксперт.

Ранее председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил обязать россиян проходить специальные курсы, прежде чем завести собаку. Подобная практика была в СССР.