В Госдуме подготовили нормы по регулированию деятельности заводчиков животных – СМИ

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Заводчиков животных могут обязать проходить регистрацию, вакцинировать продаваемых питомцев и платить с этого налоги. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным газеты, деятельность по коммерческому разведению животных предлагают вписать в закон "Об ответственном обращении с животными". Данные поправки были подготовлены в комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Автором законопроекта выступил первый зампред комитета Госдумы Владимир Бурматов. По его словам, закон должен решить проблему "черных заводчиков", которые разводят на коммерческой основе животных в неподобающих для этого условиях и не дают гарантий по здоровью питомца.

Сообщается, что законопроект уже получил предварительную поддержку от Минприроды, в данный момент он направлен в кабмин.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому субъекты РФ смогут самостоятельно определять порядок и перечень мероприятий при обращении с бездомными животными. При этом деятельность по обращению с животными должна соответствовать требованиям законодательства.



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