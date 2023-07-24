Регионы РФ будут сами устанавливать правила обращения с бездомными животными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин подписал закон, согласно которому субъекты РФ смогут самостоятельно определять порядок и перечень мероприятий при обращении с бездомными животными. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

При этом подчеркивается, что деятельность по обращению с животными должна соответствовать требованиям законодательства.

Ранее закон одобрил Совет Федерации. Помимо этого, законопроект позволяет регионам содержать бездомных животных не только в специальных приютах, но и в пунктах временного содержания. Также документом вводится запрет на самовыгул животных вне специально отведенных для этого мест.

Законопроект внесли в Госдуму в апреле. Документ был принят в первом чтении 16 мая. Нижняя палата парламента приняла законопроект во втором и третьем чтениях 12 июля. Поправки вносят изменения в закон об ответственном обращении с животными.

ГД предварительно дала регионам право усыплять бездомных животных