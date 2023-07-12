ГД приняла закон о праве регионов определять порядок обращения с бездомными животными

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Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон о предоставлении регионам РФ права самостоятельно определять порядок обращения с бездомными животными.

Законопроект внесли в нижнюю палату российского парламента еще в апреле прошлого года. 16 мая документ был принят в первом чтении.

Поправки вносят изменения в закон об ответственном обращении с животными. Изначально планировалось дать регионам право избирательно выполнять требования статьи о порядке обращения с безнадзорными животными, однако ко второму чтению формулировка изменилась, и у субъектов РФ появилось право устанавливать собственные правила.

Кроме того, законопроект предоставляет регионам возможность содержать бездомных животных не только в специальных приютах, но и в пунктах временного содержания. Также документом вводится запрет на самовыгул животных вне специально отведенных для этого мест.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявлял, что в России следует начать усыплять собак и других животных, которые проявляют агрессию к людям. Он предлагал дать соответствующие полномочия регионам.



ГД предварительно дала регионам право усыплять бездомных животных