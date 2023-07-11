В Госдуме предложили ограничить статью о гуманном обращении с животными

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В Госдуме предложили регулировать заводчиков домашних животных и запретить самовыгул, сообщает РБК.

Изменения вносятся в закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В поправках ко второму чтению законопроекта о праве регионов решать, что делать с бездомными животными, предложили "установить требования к разведению животных, условиям их содержания и их маркированию, а также перечня случаев, при которых допускается реализация потомства животных, и порядка их реализации".

Кроме того, одна из поправок предусматривает установление общих требований к содержанию животных. Как следует из документа, соответствующие требования будут установлены правительством РФ.

Отмечается, что в текущей версии законопроекта еще не прописаны конкретные механизмы, а вся ответственность по нормативному регулированию возложена на правительство. Документ предлагает кабмину установить необходимые нормы к 1 сентября 2025 года.

Вместе с тем в законопроект включили положение о запрете самовыгула домашних животных. В частности, "неконтролируемое передвижение" питомцев запретят везде, кроме специальных площадок для выгула. Сейчас такое передвижение также разрешено на проезжей части, в лифтах, во дворах многоквартирных домов, а также на детских и спортивных площадках.

Ранее в Госдуме подготовили законопроект о штрафах за пропаганду жестокого обращения с домашними животными.

Предполагается, что за призывы к жестокому обращению с животными будет предусмотрен штраф от 5 до 30 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо арест до 15 суток с такой же конфискацией.

Для должностных лиц штраф будет составлять от 10 до 15 тысяч рублей, а для юрлиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

В РФ могут ввести конфискацию животных за жестокое обращение с ними