Депутаты СРЗП предложили создать реестр домашних животных

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Члены думской фракции "Справедливая Россия – За правду!" (СРЗП) направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обращение с просьбой создать государственный реестр домашних животных и учредить орган, ответственный за них. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

По мнению парламентариев, подобная мера позволит обеспечить единый учет всех питомцев в стране, что, в свою очередь, будет способствовать быстрому поиску животных в случае их потери.

"Кроме того, в целях повышения эффективности работы программы по отлову, стерилизации, вакцинации и выпуску безнадзорных животных возможно введение общественного контроля за деятельностью лиц, связанных с реализацией программы", – следует из обращения политиков.

Авторы инициативы также считают, что более пристальный контроль за домашними животными позволит эффективнее привлекать к административной ответственности недобросовестных владельцев.

Ранее Владимир Путин подписал закон, согласно которому за нарушение норм обращения с животными будут штрафовать на сумму до 200 тысяч рублей. Если гражданин выбросит домашнего питомца на улицу, он может быть оштрафован на сумму до 30 тысяч рублей.



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