В РФ могут ввести конфискацию животных за жестокое обращение с ними

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В России предлагают начать конфискацию домашних и диких животных за жестокое обращение с ними. Об этом сообщает газета "Известия".

Соответствующий законопроект подготовил первый зампредседателя комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. В настоящее время за жестокое обращение с животными человек может получить штраф в размере до 80 тысяч рублей и ограничение свободы на срок до трех лет, однако питомец при этом остается у хозяина.

Бурматов считает, что в случае доказательства факта жестокого обращения с животным его необходимо забирать у недобросовестных хозяев. Депутат подчеркивает, что нужно также ввести конфискацию диких зверей, которые не могут жить в условиях квартир.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли проект о стерилизации животных через 15 дней после поступления в приют. При этом данные действия не должны наносить вред здоровью животного.

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