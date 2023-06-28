В Госдуму внесли проект о стерилизации животных через 15 дней после поступления в приют

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Депутат Государственной думы от партии КПРФ Анжелика Глазкова внесла на рассмотрение законопроект об обязательной стерилизации животных через 15 дней после их поступления в приют. Соответствующий документ опубликован на портале Системы обеспечения законодательной деятельности.

"Законопроектом устанавливается пятнадцатидневный срок для обязательной стерилизации животного, поступившего в приют для животных, если его хозяин не объявился", – указано в пояснительной записке к проекту.

Согласно документу, предполагается дополнить закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" пунктом об обязательной идентификации животных при помощи нанесения меток, которые не смываются или не снимаются. Однако данные действия не должны наносить вред здоровью животного.

По словам Глазковой, необходимо законодательно закрепить норму, по которой содержание приютов не должно быть предпринимательской деятельностью. В связи с этим владеть приютом может юрлицо или физлицо, а также предприниматель, но при условии, что содержание приюта не связано с главным предпринимательством.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по законодательству и госстроительству поддержал поправки об ответственности за нарушение законодательства в области обращения с животными, которое повлекло причинение вреда жизни или здоровью граждан, либо имуществу.

Согласно новым поправкам, предлагается штрафовать за подобное обращение с животными граждан от 10 до 30 тысяч рублей, должностные лица будут обязаны выплатить штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Физлица обяжут оплатить от 100 до 200 тысяч рублей штрафа.

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