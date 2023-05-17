Альянс защитников животных назвал опасным законопроект об усыплении бездомных собак

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Законопроект о наделении регионов правом самостоятельно определять порядок обращения с безнадзорными животными опасен. Об этом заявил председатель Альянса защитников животных Юрий Корецких.

"Да, данный законопроект он крайне опасный, потому что действительно развяжет руки главам регионов, и они смогут принимать законы местные и региональные, которые не только позволят не помещать животных в приют, но и в принципе убивать их как при отлове или даже в пунктах временного содержания", – цитирует его "Газета.ру".

Корецких добавил, что альянс не поддерживает данный законопроект и собрал 17 тысяч подписей против него. Также проводилась акция у Госдумы.

"В общем, мы активно настаивали на том, что законопроект не должен рассматриваться, но Государственная дума протаскивает его в таком ускоренном режиме, несмотря ни на что", – добавил он.

16 мая Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который передает регионам РФ право самостоятельно определять порядок обращения с бездомными животными, в том числе усыплять их. Действующим законодательством предусмотрен единый порядок для всех регионов: животных отлавливают, помещают в приюты, вакцинируют и возвращают неагрессивных особей на волю. По новой норме субъекты РФ получат право самостоятельно решать, что делать с безнадзорными животными, если у них нет возможности исполнить требования по отлову и размещению в приютах.

Ранее инициативу поддержало правительство РФ. Из отзыва кабмина следует, что предложенная парламентариями мера представляется обоснованной с учетом неблагоприятной обстановки с бездомными животными в ряде регионов.