Кабмин поддержал законопроект о праве регионов усыплять бездомных собак – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Юлия Иванко

Региональные власти могут получить право на усыпление бездомных собак, которые нападают на людей. Об этом сообщает газета "Известия".

Издание сообщает, что Госдума может принять законопроект в первом чтении 16 мая. После утверждения инициативы регионы наделят правом принимать законы о судьбе бездомных собак с учетом мнения местного населения.

"Принимая во внимание сложившуюся в ряде субъектов РФ неблагоприятную обстановку, связанную с обращением с животными без владельцев и необходимостью предотвращения причинения ими вреда жизни или здоровью граждан, предлагаемые изменения представляются обоснованными и обеспечивающими безопасность и законные интересы граждан", – говорится в отзыве кабмина.

Депутат Госдумы и один из авторов законопроекта Николай Будуев уверен, что такая мера сможет снизить число случаев нападений бездомных собак на жителей. В последнее время подобные случаи участились на Дальнем Востоке, заявил он.

С инициативой об усыплении бездомных собак выступил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Он заявил, что тратить средства на отлов и лечение бездомных животных для последующего возвращения в среду обитания абсурдно.