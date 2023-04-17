Спецпредставитель президента предложил усыплять бродячих собак, которых не берут из приюта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Случаи убийства бездомными собаками людей говорят о необходимости усыпления таких животных, если после отлова их не забирают из приюта. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Нужно изменить закон, по которому все бездомные собаки, конечно, отлавливаются, размещаются в приютах, а затем <...> публикуются фотографии собак, их характеристики. Заинтересованные люди, если хотят взять собаку, приезжают, знакомятся с ней и берут ее домой", – рассказал он телеканалу "Россия 24".

Иванов добавил, что всех животных из приютов вряд ли возьмут и собаки, которые ранее нападали на людей, должны умерщвляться в рамках гуманности. Он призвал всех быть реалистами, если речь идет об убийствах людей бродячими собаками.

Ранее в Оренбурге произошел несчастный случай, в ходе которого стая собак загрызла восьмилетнего мальчика. Отмечается, что следствие возбудило два уголовных дела. Мэрия Оренбурга пообещала оказать всю необходимую поддержку семье.

После этого администрация города сообщала, что сотрудники специализированной организации по отлову безнадзорных животных забрали четырех собак, где и произошло нападение на ребенка. В мэрии уточнили, что еще три обнаруженные собаки были с бирками.



В Оренбургской области началась тотальная ловля бродячих собак

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