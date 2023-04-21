В Совфеде поддержали предложение усыплять бродячих животных

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В Совете Федерации поддержали предложение усыплять бродячих животных. Об этом заявил член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин.

"Депутаты оренбургского Заксобрания направили в Госдуму инициативу законопроекта, согласно которому бездомных собак после отлова не будут возвращать в прежнюю среду обитания, но будут усыплять, если животное проявляет агрессию", – передает РИА Новости его слова.

Башкин считает, что при определенных условиях и с соблюдением соответствующих мер эвтаназия не понадобится. Однако она может оказаться необходимой в определенный момент. Он подчеркнул, что предложение подлежит обсуждению.

Сенатор сказал, что отлавливать животное, тратить на его лечение средства, а затем обратно помещать в его среду обитания – абсурдно. Он заметил, что вариант эвтаназии был принят с учетом мнения зоозащитников.

"Поэтому я очень рассчитываю на то, что все зоозащитники, которые так горячо выступали против эвтаназии агрессивных бездомных и несчастных животных, – они (зоозащитники. – Прим. ред.) их (животных. – Прим. ред.) разберут всех, а те зоозащитники, которые откажутся забирать животных, – можно считать, что они, скорее всего, обрекут животное в случае принятия подобных предложений на эту гуманную гибель", – добавил парламентарий.

По словам Башкина, необходимо доработать технику ответственного приобретения животного, чтобы невозможно было бесконтрольно приобретать и расставаться с ним. Он привел пример мирового опыта, когда щенка можно приобрести в установленном месте под установленную официальную регистрацию с привязкой к владельцу.

16 апреля в Промышленном районе города Оренбурга стая бродячих собак напала на девятилетнего мальчика, который гулял в районе своего дома. От полученных травм ребенок скончался на месте. Он был один, поэтому свидетелей происшествия нет. В свою очередь, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование обстоятельств инцидента.

Впоследствии стало известно, что сотрудники специализированной организации по отлову безнадзорных животных забрали четырех собак с улицы Кольцевой, где стая загрызла ребенка. В администрации города рассказали, что три обнаруженные собаки были с бирками.

Мэр Оренбурга, в свою очередь, заявил, что отлов, установка бирок и выпуск животных не решает проблему. По его мнению, собака не меняет свой характер, а лишь продолжает бороться за пропитание.

18 апреля поступила информация, что правоохранители задержали главу управления ЖКХ по Оренбургу. Его обвиняют в халатности после смерти ребенка.

