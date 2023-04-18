В Оренбурге задержан начальник ЖКХ по делу о смерти ребенка от бродячих собак

Фото: телеграм-канал "Следком"

Главу управления ЖКХ по Оренбургу задержали по обвинению в халатности после гибели ребенка, которого загрызла стая собак. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Оренбургской области.

"Задержан начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2, статьи 293 УК РФ ("Халатность")", – говорится в сообщении ведомства.

Трагедия произошла 16 апреля в Промышленном районе города Оренбурга. Стая бродячих собак напала на девятилетнего мальчика, прогуливающегося в районе своего дома. От полученных травм ребенок скончался на месте.

После инцидента был организован отлов бездомных собак на месте гибели несовершеннолетнего. Сотрудники службы забрали четырех собак без бирок. После стерилизации и чипирования их вернут обратно на улицы.

По словам местных жителей, они не раз отправляли заявки на отлов безнадзорных животных. Собак забирали, но спустя время их снова возвращали в привычное место обитания.