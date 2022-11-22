Следователи начали проверку по факту нападения собаки на людей в Ставрополе

Фото: stavropol.sledcom.ru

Следователи начали процессуальную проверку по факту нападения собаки на прохожих в Ставрополе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По данным ведомства, сведения о нападении животного на людей были опубликованы в одном из мессенджеров. Сообщалось, что собака покусала троих взрослых.

"Пострадавшие осмотрены медицинским персоналом, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. Собака отловлена и помещена в приют", – говорится в сообщении.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что бездомная собака напала на 15-летнюю девочку в Тверской области. В результате подросток получила раны руки и лица.

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