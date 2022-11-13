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Бездомная собака напала на 15-летнюю девочку в Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительной информации, собака напала на девочку около 16:00 12 ноября на улице Ржевской города Нелидово. В результате подросток получила раны руки и лица.

"Прибыв домой, девочка сообщила о случившемся своим родителям, которые о данном факте проинформировали правоохранительные органы и доставили дочь в больницу, где ей оказана необходимая помощь", – сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

Прокуратура и следственное управление организовали проверку по факту произошедшего.

"В ходе проверки будет дана оценка деятельности уполномоченных организаций по обращению с безнадзорными животными. При наличии оснований, будут приняты меры реагирования", – говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее сообщалось, что три крупные собаки вырвались из вольера и загрызли 64-летнюю женщину во дворе дома в селе Хойтобэе в Бурятии. Ночью 23 октября погибшая вышла во двор, а собаки вырвались из вольера и напали на нее. В результате женщина скончалась на месте от многочисленных рваных ран головы и конечностей.



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