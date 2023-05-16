ГД предварительно дала регионам право усыплять бездомных животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который передает регионам РФ право самостоятельно определять порядок обращения с бездомными животными, в том числе усыплять их. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

"Принятие решения по вопросу обращения с животными без владельцев на территории конкретного региона в случае необходимости будет осуществляться высшим должностным лицом субъекта", – говорится в пояснительной записке.

Действующим законодательством предусмотрен единый порядок для всех регионов: животных отлавливают, помещают в приюты, вакцинируют и возвращают неагрессивных особей на волю. По новой норме субъекты РФ получат право самостоятельно решать, что делать с безнадзорными животными, если у них нет возможности исполнить требования по отлову и размещению в приютах.

Как подчеркивал председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин, поправки не отменяют действующих норм. Он также указал на тот факт, что многие регионы РФ сами отмечают, что намерены продолжить прежнюю практику.

Ранее инициативу поддержало правительство РФ. Из отзыва кабмина следует, что предложенная парламентариями мера представляется обоснованной с учетом неблагоприятной обстановки с бездомными животными в ряде регионов.