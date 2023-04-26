Политолог оценил идею усыпления бездомных собак

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Проблему бездомных собак не получится решить их усыплением, считает политолог и руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Его слова приводит радиостанция "Комсомольская правда".

Так он прокомментировал инициативу о наделении регионов полномочиями убивать бездомных животных. По его мнению, заключение бродячих собак в приюты тоже не будет лучшим решением, поскольку это является настоящим мучением для них.

"Это вопрос такой напускной гуманности. То есть, получается, вот мы очень гуманны, потому что мы как бы против отстрелов, но при этом как бы вот придите, посмотрите на собаку в клетке, да там, где их пять штук сидят да грызут друг друга", – добавил эксперт.

С инициативой об усыплении бездомных собак ранее выступил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Он заявил, что тратить средства на отлов и лечение бездомных животных для последующего возвращения в среду обитания абсурдно.

Позднее СМИ сообщили, что Госдума может принять законопроект в первом чтении 16 мая. После утверждения инициативы регионы наделят правом принимать законы о судьбе бездомных собак с учетом мнения местного населения.

