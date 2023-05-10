В Госдуме предложили штрафовать за самовыгул собак

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Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов предложил штрафовать хозяев животных за их самовыгул. Соответствующие поправки парламентарий подготовил в закон "Об ответственном обращении с животными", сообщает газета "Известия".

Согласно предложенным изменениям, безнадзорный выгул собак и других животных будет приравниваться к их выбрасыванию на улицу. При этом штраф за самовыгул предлагается установить в размере МРОТ, который отличается в зависимости от региона РФ.

В Российской кинологической федерации напомнили, что на сегодняшний день установить личность хозяина домашнего животного можно только с помощью чипа, клейма или адресника. При этом маркирование домашних животных остается добровольным, вследствие чего при его отсутствии найти хозяина будет невозможно.

По словам Спиридонова, решением для подобной проблемы станет еще одна норма законопроекта – обязательное чипирование питомцев, в частности, собак и кошек.

Помимо этого, законопроект коснется и заводчиков, которых обяжут получать специальную лицензию на работу и платить налоги со своей деятельности, добавил депутат.

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что действующее сейчас наказание за нападение собак на людей является слишком мягким.

До этого сообщалось, что кабмин поддержал законопроект о праве регионов на усыпление бездомных собак, которые нападают на людей. Уточнялось, что Госдума может принять законопроект в первом чтении 16 мая.

"Актуальный репортаж": кабмин поддержал законопроект о праве усыплять бездомных собак