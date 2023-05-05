16:36Регионы
В Мурманске еноты разгромили кафе и съели месячный запас корма и миндаля
Фото: 123RF/wrangel
В мурманском кафе "Енотополис" пять енотов выбрались из вольера, устроили беспорядок и объелись кормом и миндалем. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на управляющую заведением Валерию.
Зачинщицами она назвала двух самок Венеру и Молли. Судя по видео, которое зафиксировала камера наблюдения, и то, в каком состоянии находится замок вольера, один из енотов встал на табуретку и разбирался с механизмом, а второй толкал дверь.
После того, как животные оказались на свободе, они съели месячный запас корма и миндаля, а также погрызли упаковки и порвали полотенца из бумаги. Ущерб владельцы оценивают в 15 тысяч рублей.
"Все еноты осмотрены ветеринарным врачом, все здоровы – только объелись", – добавила Валерия.
Ранее сообщалось, что еноты проснулись в Московском зоопарке. Они начали активно набирать вес и осваивать вольер.
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