В Мурманске еноты разгромили кафе и съели месячный запас корма и миндаля

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В мурманском кафе "Енотополис" пять енотов выбрались из вольера, устроили беспорядок и объелись кормом и миндалем. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на управляющую заведением Валерию.

Зачинщицами она назвала двух самок Венеру и Молли. Судя по видео, которое зафиксировала камера наблюдения, и то, в каком состоянии находится замок вольера, один из енотов встал на табуретку и разбирался с механизмом, а второй толкал дверь.

После того, как животные оказались на свободе, они съели месячный запас корма и миндаля, а также погрызли упаковки и порвали полотенца из бумаги. Ущерб владельцы оценивают в 15 тысяч рублей.

"Все еноты осмотрены ветеринарным врачом, все здоровы – только объелись", – добавила Валерия.

Ранее сообщалось, что еноты проснулись в Московском зоопарке. Они начали активно набирать вес и осваивать вольер.

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