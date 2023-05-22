Комитет Госдумы поддержал введение новых штрафов для владельцев домашних животных

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Комитет Госдумы по законодательству и госстроительству поддержал поправки об ответственности за нарушение законодательства в области обращения с животными, которое повлекло причинение вреда жизни или здоровью граждан, либо имуществу. Об этом сообщает "Интерфакс".

Автором поправок выступил первый заместитель председателя думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Новые поправки предлагают штрафовать за подобное обращение с животными граждан от 10 до 30 тысяч рублей, должностные лица будут обязаны выплатить штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Физические лица обяжут оплатить от 100 до 200 тысяч рублей штрафа.

Ответственность не будет применена к хозяевам питомцев в том случае, если нарушения были допущены другим лицом, которое осуществляло надзор над животным, или в случае, если оно выбыло из владения человека в результате противоправных действий других лиц, указано в документе.

Также законопроект предусматривает штрафовать граждан, если они не соблюдают требования по содержанию животных. Физические лица могут выплатить от 1,5 до 3 тысяч рублей, должностные лица будут оштрафованы на сумму от 5 до 15 тысяч рублей, юрлицам грозит штраф от 15 до 30 тысяч рублей.

Закон предусматривает наказание для тех, кто содержит животных в зоопарках, дельфинариях и других подобных заведениях без лицензии. Должностных лиц за это смогут штрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, юрлиц – от 15 до 30 тысяч рублей.

Бурматов предлагает ввести наказание для приютов, где бездомные животные содержатся в неприемлемых условиях: владельцы приюта получат штраф в размере от 15 до 30 тысяч рублей или от 30 до 50 тысяч рублей, все будет зависеть от состава правонарушения.

Законопроектом предусмотрено административное наказание за жестокое обращение с животными: от 5 до 15 тысяч рублей получат владельцы, от 15 до 30 тысяч рублей – должностные лица и от 50 до 100 тысяч – юрлица.

Несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев повлечет административный штраф для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 15 тысяч рублей, для юрлиц – от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее Госдума в первом чтении одобрила инициативу, предполагающую предоставлять российским регионам право на самостоятельное определение порядка обращения с бездомными животными, в том числе и принятие решения по их усыплению. Ранее подобный проект поддержали в кабмине, аргументируя свою позицию неблагоприятной обстановкой с бездомными животными.

На данные решения отреагировали в Альянсе защитников животных. По словам председателя организации Юрия Корецких, законопроект является опасным, так как это значительно развяжет руки губернаторам.

