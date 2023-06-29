В Госдуме разъяснили порядок изъятия домашних животных за жестокое обращение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первый замглавы думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов озвучил подробности будущего законопроекта об изъятии домашних животных за жестокое обращение.

Он заявил, что в РФ пока не существует такого понятия, как конфискация питомцев.

"Поступает сообщение по факту жестокого обращения с животным. Мы инициируем участие полиции в этом вопросе. Есть волонтеры или приют, которые готовы забрать животное. Пока идет следствие, особенно если нет состава уголовного, животное остается с этим человеком", – цитирует Бурматова RT.

Кроме того, бывают случаи, когда человек содержит дома животное, которому там находиться нельзя. Как правило, уточнил депутат, подобным грешат пляжные фотографы. Они зарабатывают на этом, используя животных в фотосессиях. При этом забрать их у таких хозяев нельзя, заявил Бурматов.

По словам парламентария, нельзя оставлять животное с тем человеком, который причиняет ему боль. Это значит, что существо будет вынуждено страдать. Закон призван устранить эту недоработку, поделился депутат. Некоторые содержат у себя дома львят, медвежат, тигрят и многих других. Заниматься изъятием несчастных животных мог бы Росприроднадзор, а потом помещать их в реабилитационные центры, заключил Бурматов.

Согласно действующему законодательству, за жестокое обращение с животными человек может получить штраф в размере до 80 тысяч рублей, а также ограничение свободы на срок до трех лет. Подготовив инициативу, Бурматов подчеркнул, что в случае доказательства факта жестокого обращения необходимо забирать животное у недобросовестных хозяев.

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