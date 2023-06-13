Путин подписал закон о штрафах за выброшенных животных

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В России будут штрафовать за выброшенных животных. Соответствующий закон, предусматривающий поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, подписал Владимир Путин. Документ был размещен на портале правовой информации.

Так, на сумму до 200 тысяч рублей могут оштрафовать за нарушения норм обращения с животными, повлекшие вред жизни или здоровью граждан.

Кроме того, будут назначать штраф за несоблюдение требований к содержанию животных. Если гражданин выбросит домашнего питомца на улицу, он может быть оштрафован на сумму до 30 тысяч рублей.

За жесткое обращение назначается штраф в размере до 100 тысяч рублей. Также законом предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч рублей за ненадлежащее обращение с бездомными животными.

В мае Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который передает регионам РФ право самостоятельно определять порядок обращения с бездомными животными, в том числе усыплять их. Как подчеркивал председатель комитета ГД по экологии Дмитрий Кобылкин, поправки не отменяют действующих норм.

Также зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов подготовил поправки, которыми предполагается приравнять безнадзорный выгул собак и других животных к их выбрасыванию на улицу. За это, считает депутат, нужно установить штраф в размере МРОТ по региону.



В Госдуме предложили штрафовать за самовыгул собак