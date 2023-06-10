В ГД предложили обязать владельцев собак потенциально опасных пород получать лицензию

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР предложила обязать хозяев собак потенциально опасных пород получать лицензию на них и запретить физическим лицам их разводить. Об этом сообщает РИА Новости.

В группу таких пород входят акбаш, американский бандог, американский бульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль донг, питбульмастиф и северокавказская собака.

"Для физических лицобязательным условием содержанием опасных пород собак является достижение возраста 18 лет", – говорится в законопроекте.

Для получения лицензии следует предоставить медицинское заключение об отсутствии психических заболеваний и документ о прохождении курса дрессировки собак.

По словам депутата Госдумы Евгения Маркова, такие погоды собак требуют особого подхода.

"Неслучайно определенные породы собак выделяют как опасные. К ним нужен особый подход, и не каждый гражданин сможет совладать с ней", – подчеркнул он.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о штрафах до 30 тысяч рублей за выброшенных питомцев и до 200 тысяч рублей – за укусы животных. Кодекс РФ об административных правонарушениях дополняется тремя новыми статьями, сообщила первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

"Мой район": площадки для выгула собак. Ново-Переделкино