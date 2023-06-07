СФ одобрил закон о штрафах за укусы животных и выброшенных питомцев

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Совет Федерации одобрил закон о штрафах до 30 тысяч рублей за выброшенных питомцев и до 200 тысяч рублей – за укусы животных. Об этом пишет ТАСС.

Кодекс РФ об административных правонарушениях дополняется тремя новыми статьями, сообщила первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова. Касаться они будут также приютов, зоопарков, тех, кто проводит мероприятия с животными.

Одна из статей предусматривает ответственность за несоблюдение требований по содержанию питомцев, а также за оставление их без владельца. Для граждан за это вводится штраф до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – до 15 тысяч рублей и до 30 тысяч рублей – для юридических лиц.

За жестокое обращение с животными грозит штраф до 15 тысяч рублей для граждан, до 30 тысяч рублей – для должностных лиц и до 100 тысяч рублей – для юридических. За ненадлежащее обращение с бездомными животными гражданам будут делать предупреждение или штрафовать на сумму до 5 тысяч рублей, должностным лицам выписывать штраф до 15 тысяч рублей, юридическим – до 50 тысяч рублей.

Если в цирках, зоопарках, дельфинариях, зоотеатрах, океанариумах, зоосадах будут использовать и содержать животных без лицензии, должностным лицам будет грозить штраф до 50 тысяч рублей, юридическим – до 200 тысяч рублей.

При нарушение требований в обращении с животными, которое привело к причинению вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу, для граждан вводится штраф в размере до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – до 100 тысяч рублей, для юридических – до 200 тысяч рублей. Добавляется, что если животное при этом находилось не с владельцем, то к нему не будет применяться административная ответственность. Как и в случае, если питомец перестал принадлежать хозяину из-за противоправных действий третьих лиц.

В мае Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который передает регионам РФ право самостоятельно определять порядок обращения с бездомными животными, в том числе усыплять их. Как подчеркивал председатель комитета ГД по экологии Дмитрий Кобылкин, поправки не отменяют действующих норм.

Также зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов подготовил поправки, которыми предполагается приравнять безнадзорный выгул собак и других животных к их выбрасыванию на улицу. За это, считает депутат, нужно установить штраф в размере МРОТ по региону

ГД предварительно дала регионам право усыплять бездомных животных