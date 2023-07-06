В России могут ввести штраф за пропаганду жестокого обращения с животными

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Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды подготовил законопроект, который введет в КоАП РФ новую статью "Пропаганда жестокого обращения с животными", согласно которой предлагается установить наказание за демонстрацию насилия над питомцами либо призывы к этому. Об этом сообщает газета "Известия".

Предполагается, что за призывы к жестокому обращению с животными будет предусмотрен штраф от 5 до 30 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо арест до 15 суток с такой же конфискацией.

Для должностных лиц штраф будет составлять от 10 до 15 тысяч рублей, а для юрлиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

За изготовление и распространение контента, пропагандирующего жестокое обращение с животными, гражданам будет грозить штраф от 10 до 20 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения, должностным лицам – от 15 до 25 тысяч рублей, предпринимателям – от 20 до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам – от 50 до 100 тысяч рублей.

По словам одного из авторов законопроекта, первого зампреда комитета ГД Владимира Бурматова, на данный момент в информационном пространстве наблюдаются две тенденции.

Первая из них – так называемое догхантерство. Так, в соцсетях появляются разные группы, которые пропагандируют и координируют массовое убийство животных. За сам факт массового убийства питомцев уже существует уголовное наказание в РФ, однако пропаганда этого на сегодня никак не пресекается, отметил депутат.

Вторая тенденция – трешстримеры, которые в социальных сетях в прямом эфире издеваются над животными ради популярности. В таких случаях не всегда получается оперативно вмешаться в ситуацию, добавил парламентарий.

По словам Бурматова, за подобное нарушение также предусмотрена ответственность в УК РФ, однако под нее живодеры могут попасть только в случае гибели животного или получения серьезных травм.

Ранее члены думской фракции "Справедливая Россия – За правду!" направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обращение с просьбой создать государственный реестр домашних животных и учредить орган, ответственный за них.

До этого Владимир Бурматов озвучил подробности будущего законопроекта об изъятии домашних животных за жестокое обращение. Он сообщил, что в РФ пока не существует такого понятия, как конфискация питомцев.

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