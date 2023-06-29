Итальянские производители кормов для животных могут вернуться в РФ – СМИ

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Посол Италии Джорджио Стараче встретился представителями Россельхознадзора, с которыми обсудил возвращение итальянских кормов для животных на российский рынок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"В Италии обеспокоены невозможностью поставок на российский рынок кормов для домашних животных. Посол Италии <...> руководителя Россельхознадзора обсудить этот вопрос на личной встрече. Переговоры состоялись сегодня", – рассказал собеседник агентства.

Ограничения на ввоз кормов из Италии действует с марта прошлого года. Он был введен из-за выявления многочисленных нарушений в продукции иностранных производителей. Отмечается, что на прошедшей встрече Стараче заверил, что итальянские компании готовы соответствовать требованиям российского законодательства.

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