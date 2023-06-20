Магазины Decathlon могут вернуться в Россию в октябре этого года – СМИ

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Магазины спортивных товаров Decathlon намерены вернуться в Россию в октябре 2023 года. Они начнут с 30 точек, нового названия и ассортимента, сообщается в телеграм-канале Mash.

По данным издания, бизнес уже продали, перевели денежные средства и подписали договоры. Согласно информации, магазины могут назвать "Десятиборье", dec. и "ДК".

Источник издания подчеркнул, что в настоящее время компания находится в поисках поставщиков. Также она рассчитывает объемы товара. Сначала ассортимент будет отличаться от старого в связи с проблемами с логистикой. Однако недостающие товары компенсируют другие производители, добавил источник.

В январе этого года СМИ сообщали о том, что французская сеть Decathlon решила продать свой бизнес в России.

Некоторые источники говорили, что компания рассчитывает продать весь бизнес целиком. Другие же заявляли, что Decathlon может отдельно продать принадлежащую сети недвижимость.

Позже вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин заявил, что российские активы французской сети может купить "Спортмастер".

Компания Decathlon объявила о приостановке деятельности на территории России 29 марта прошлого года.

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