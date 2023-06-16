Компания Decathlon начала искать покупателя на бизнес в РФ

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Французская компания Decathlon, специализирующаяся на производстве и продаже спортивных товаров, начала искать того, кто бы мог выкупить ее бизнес в РФ. Об этом рассказал заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

"Продажу бизнеса Decathlon по частям мы не допустили, и, насколько нам известно, сейчас эта компания находится в поиске покупателя. Возможно, даже в ближайшее время будут внесены документы. <...> Продавец может получить не более 50% от рыночной цены", – передает ТАСС его слова.

В январе этого года СМИ сообщали о том, что французская сеть Decathlon решила продать свой бизнес в России.

Некоторые источники говорили, что компания рассчитывает продать весь бизнес целиком. Другие же заявляли, что Decathlon может отдельно продать принадлежащую сети недвижимость.

Позже вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин заявил, что российские активы французской сети может купить "Спортмастер".

Компания Decathlon заявила о приостановке деятельности на территории России 29 марта прошлого года.



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