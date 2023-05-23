Uniqlo может продать бизнес в РФ по аналогии с McDonalds's – Минпромторг

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Японский производитель одежды Uniqlo мог бы оформить продажу своего бизнеса в РФ по аналогии с тем, как это было сделано у McDonald's. Об этом на полях Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Думаю, они могут предложить потенциальным покупателям свою бизнес-модель, по аналогии с тем, как это ранее сделал McDonald's", – цитирует его газета "Известия".

По словам Евтухова, компания действительно решила покинуть российский рынок, однако заявку на проведение сделки в правительственную комиссию она еще не подавала.

Uniqlo приостановила свою работу в РФ с марта 2022 года. А в феврале этого года стало известно, что компания решила полностью покинуть рынок России.

В начале мая сообщалось, что японский бренд уступит свои торговые площади российским производителям. Так, на месте Uniqlo в столичном ТЦ "Атриум" откроется точка Lime, а помещение в ТЦ "Афимолл" займет Gloria Jeans.

