В Минпромторге заявили, что российские бренды одежды заполнят ТЦ в течение трех лет

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Отечественные бренды одежды в течение 2–3 лет заменят иностранные и заполнят своими магазинами торговые центры России. Такое мнение в ходе конференции Mallpic в Сочи озвучил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов.

"Сейчас мы видим, что наши бренды усилились. Они потихонечку занимают место флагманов и сами становятся флагманскими, поэтому через какое-то время, я думаю, в трансформации торговых центров произойдет следующее: они станут более российскими по набору брендов", – цитирует его РИА Новости.

Кузнецов усомнился в том, что в Россию придут бренды из дружественных стран. Он объяснил это сложностью процесса, требующего предварительного изучения рынка, а также разницей в предпочтениях потребителей. Тем не менее Россия не будет отказываться от сотрудничества с зарубежными производителями подчеркнул представитель Минпромторга.

Ранее стало известно, что японский бренд одежды Uniqlo, который приостановил свою работу в РФ с марта 2022 года, уступит свои торговые площади Gloria Jeans и другим российским производителям. Так, на месте Uniqlo в столичном ТЦ "Атриум" откроется точка Lime, а помещение в ТЦ "Афимолл" займет Gloria Jeans.

