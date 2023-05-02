Российское подразделение Adidas могут выкупить иностранные инвесторы – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Российское подразделение немецкого производителя спортивной одежды Adidas могут передать зарубежным инвесторам. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Передача подразделения иностранным инвесторам позволит компании перезапустить около 100 магазинов на территории РФ, которые до закрытия приносили наибольший доход, отметил собеседник газеты.

Как сообщала немецкая телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk (BR), на территории РФ и в станах СНГ у Adidas находилось порядка 500 магазинов, которые приносили около 3% доходов от общего объема продаж.

Отмечается, что отечественные подразделения спортивной одежды были вынуждены сдать в субаренду офисы и склады, находившиеся в Московской области, при этом выручка компании в 2022 году упала до 25 миллиардов рублей, чистый убыток (8 миллиардов рублей) превысил чистую прибыль в два раза (4 миллиарда рублей).

Компания Reebok, также занимающаяся продажей спортивной одежды и принадлежащая до марта 2022 года Adidas, была куплена турецким холдингом FLO Retailing. Холдинг смог выкупить более ста магазинов, указано в материале.

В октябре прошлого года Adidas начала отказываться от своих магазинов на территории РФ. Уточняется, что в России ретейлер обслуживал около 800 торговых точек.

Компания сообщила о приостановке работы магазинов и онлайн-площадок по покупке вещей в России в марте 2022 года.



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