Первые магазины Ecru, заменившие Bershka, открылись в двух ТЦ "Мега" в Подмосковье

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Первые в России магазины одежды Ecru, пришедшие на замену Bershka, открылись в двух подмосковных ТЦ "Мега". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сети торговых центров.

"В пространствах для встреч "Мега Химки" и "Мега Белая Дача" заработали магазины Ecru. За последнюю неделю в них (торговых центрах. – Прим. ред.) уже открылись Maag, Dub и Vilet", – рассказали в пресс-службе.

В марте прошлого года испанская Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull&Bear и другими, сообщила о временном прекращении работы на территории РФ. В октябре того же года стало известно, что компания решила продать российский бизнес группе Daher из ОАЭ.

Принадлежащие дочкам Inditex магазины было решено открыть под новыми брендами. Так, Bershka получила название Ecru, Pull&Bear стал DUB, а Zara превратилась в Maag. Первый магазин Maag открылся в Москве на Неглинной улице 26 апреля.



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