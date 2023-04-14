Ювелирные магазины Pandora в РФ могут сменить название на Pan Club – СМИ

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Сеть магазинов Pandora в России может сменить название на Pan Club, а также расширить ассортимент украшений. Об этом газете "Коммерсант" рассказал источник на ювелирном рынке.

Как пишет издание, принадлежащая Сбербанку компания "Панклуб", которая развивает российскую сеть Pandora, подал заявку на регистрацию нового бренда еще в марте.

Ассортимент компания планирует расширять продукцией российских ювелирных брендов. Эксперты считают, что это единственный для компании вариант, чтобы выжить. Так, только в первой половине прошлого года продажи сети в РФ упали на 41,6%, до 1,7 миллиарда рублей.

Между тем гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс считает, что одного только перехода на мультибрендовый формат будет недостаточно. По ее словам, в условиях сокращения трат россиян, успех будет иметь только пополнение ассортимента бюджетными украшениями.

Pandora объявила о приостановке бизнеса в России и Белоруссии в марте прошлого года. Это решение в компании объяснили происходящим на Украине.

Позже СМИ писали, что Pandora продала свои активы в РФ сербской компании-партнеру, после чего якобы могла вернуться на российский рынок.



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