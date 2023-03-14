Сеть Papa John's может продолжить работу в России независимо от США – СМИ

Фото: The City/Михаил Голденков

Российский владелец сети пиццерий Papa John's рассчитывает продолжить деятельность отдельно от холдинга США. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением процесса.

По словам экспертов, российский владелец планирует обновить концепцию и бренд. Papa John's в России хочет продолжить работу отдельно от американской Papa John's International, сменив описание, историю и концепцию. На российском сайте сети уже поменяли логотип "Папа Джонс".

Кроме того, по данным издания, оператором доменных имен сети с конца прошлого года стало московское ООО "Комо". Владельцем компании в ЕГРЮЛ числится Карина Селезнева. До этого оператором была кипрская PJ Western ООО "4 Папас". Позже компания зарегистрировала ряд новых доменов, в том числе папинапицца.рф, суперпапа.рф и nashpapa.ru. Эксперты связывают данный факт с готовящейся сменой названия.

Другой источник издания заявил, что в конце 2022 года владелец сети в России и глобальный офис Papa John's не смогли договориться о сценарии ухода компании с российского рынка. Инсайдер поделился, что продавать бизнес, скорее всего, не будут. Управлять сетью продолжит действующая команда во главе с американцем Кристофером Уинном, отметил источник.

Эксперты утверждают, что благодаря демократичности формата пиццерия демонстрирует более высокие показатели, чем обычные кафе или рестораны. Однако разрыв с головной структурой может стать причиной снижения качества продукции, считают они.

В марте прошлого года сеть Papa Johns International приостановила операционную, маркетинговую и деловую поддержку в России. Также было заморожено взаимодействие с российским рынком, где все заведения принадлежат независимым франчайзи и главному франчайзи. Они осуществляли контроль всех операций по поставкам ингредиентов для сети.

Ранее сообщалось, что ФАС удовлетворила ходатайство "Смарт сервиса" о приобретении российского подразделения KFC. После закрытия сделки компания получила в собственность 70 ресторанов и стала франчайзером для 1 058 ресторанов.

Уже в декабре поступила информация, что польский ресторанный холдинг AmRest заключил соглашение о продаже своих ресторанов KFC с российской компанией "Альмира".

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