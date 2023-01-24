Новый владелец KFC в РФ подал заявку на товарный знак Rostic’s

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Бывшее подразделение в РФ сети ресторанов быстрого питания KFC подало заявку на товарный знак Rostic’s. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса "Спарк".

Товарный знак будет выполнен в черном шрифте на белом фоне. Такой заявкой подразумевается приготовление блюд из курицы, жареного и печеного картофеля для потребления в местах общественного питания или навынос.

"Несколько идей-фаворитов мы решили зарегистрировать, отдельно защищаем свои интересы в разных вариантах написания названия "Ростикс". Финальный логотип будет известен в момент открытия", – заявили в пресс-службе компании "Смарт сервис".

Там добавили, что перед организацией стоит задача создать логотип, который стал бы самобытным, универсальным и при этом преемственным.

В 2022 году ФАС удовлетворила ходатайство "Смарт сервиса" о приобретении российского подразделения KFC. Компания получит 70 ресторанов и станет франчайзером для 1 058 партнерских заведений.

По словам председателя Координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергея Миронова, в связи с заменой названия сеть может потерять от 20% клиентов.

Бывшее российское подразделение KFC подало заявку на товарный знак Rostic's

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