Ресторатор сообщил о снижении оборота "Вкусно – и точка" на 15–20%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Оборот российской сети ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка", открывшейся в помещениях McDonald’s после ее закрытия в РФ, снизился на 15–20%. Информацией об этом поделился председатель Координационного совета Федерации рестораторов и отельеров, омбудсмен в области ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов.

По его словам, аналогичная ситуация с оборотом ждет и рестораны, которые ранее осуществляли свою деятельность под брендом KFC.

"У "Вкусно – и точка" снизился оборот на 15–20%, по нашей оценке", – цитирует Миронова ТАСС.

Позднее в пресс-службе компании заявили, что "Вкусно – и точка" полностью восстановила долю рынка в России, которую занимал ранее McDonald’s.

До этого сообщалось, что в ресторанах запустят аналог "Хэппи Мила". Детские наборы "Кидз комбо" можно будет купить с 12 декабря в ряде российских городов.

Уточнялось, что до начала февраля 2023 года аналог планируют пустить в ресторанах "Вкусно – и точка" по всей России.



"Вкусно – и точка" запустит аналог "Хэппи Мила" с 12 декабря

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