"Вкусно – и точка" полностью восстановила долю рынка в РФ, которую занимал McDonald’s

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" полностью восстановила долю рынка в России, которую занимал ранее McDonald’s, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"На данный момент "Вкусно – и точка" полностью восстановила долю ушедшего бренда, а по итогам ноября обороты компании превысили обороты предшественника по сравнению с показателями ноября 2021 года", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что оборот российской сети "Вкусно – и точка", открывшейся в помещениях McDonald’s после ее закрытия в стране, упал на 15–20%. При этом, по прогнозам экспертов, такая же ситуация с оборотом ждет и рестораны, которые ранее осуществляли свою деятельность под брендом KFC.

До этого стало известно, что в ресторанах "Вкусно – и точка" запустят аналог "Хэппи Мила". Детские наборы "Кидз комбо" можно будет купить с 12 декабря в ряде российских городов.



"Вкусно – и точка" запустит аналог "Хэппи Мила" с 12 декабря

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