17:17Экономика
"Вкусно – и точка" запустит аналог "Хэппи Мила" с 12 декабря
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В популярной сети ресторанов "Вкусно – и точка" появится аналог "Хэппи Мила". Детские наборы "Кидз комбо" можно будет купить с 12 декабря в ряде российских городов.
В компании уточнили, что наборы можно будет приобрести в точках сети:
- в Новокузнецке;
- в Новосибирске;
- в Бердске;
- в Барнауле;
- в Томске;
- в Кемерове;
- в Красноярске.
Планируется, что до начала февраля 2023 года "Кидз комбо" появится в ресторанах "Вкусно – и точка" по всей России. В качестве подарка для маленьких посетителей в наборы войдут 14 книг с головоломками и лабиринтами.
Ранее сообщалось, что сеть "Вкусно – и точка" подала заявки на регистрацию логотипов для будущего сервиса доставки еды.
Товарные знаки с надписью "Доставка" регистрируются по нескольким классам, что позволит компании использовать их при оказании услуг по доставке еды и напитков на дом или в офис, продаже еды навынос, а также при создании специального приложения, упаковки и других товаров.
Экс-франчайзи McDonald's на вокзалах и в аэропортах перейдут под бренд "Вкусно – и точка"
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