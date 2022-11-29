"Вкусно – и точка" запустит аналог "Хэппи Мила" с 12 декабря

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В популярной сети ресторанов "Вкусно – и точка" появится аналог "Хэппи Мила". Детские наборы "Кидз комбо" можно будет купить с 12 декабря в ряде российских городов.

В компании уточнили, что наборы можно будет приобрести в точках сети:

в Новокузнецке;

в Новосибирске;

в Бердске;

в Барнауле;

в Томске;

в Кемерове;

в Красноярске.

Планируется, что до начала февраля 2023 года "Кидз комбо" появится в ресторанах "Вкусно – и точка" по всей России. В качестве подарка для маленьких посетителей в наборы войдут 14 книг с головоломками и лабиринтами.

Ранее сообщалось, что сеть "Вкусно – и точка" подала заявки на регистрацию логотипов для будущего сервиса доставки еды.

Товарные знаки с надписью "Доставка" регистрируются по нескольким классам, что позволит компании использовать их при оказании услуг по доставке еды и напитков на дом или в офис, продаже еды навынос, а также при создании специального приложения, упаковки и других товаров.



Экс-франчайзи McDonald's на вокзалах и в аэропортах перейдут под бренд "Вкусно – и точка"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!